برنامج تدريبي لطلاب زراعة العريش على المشروعات الصغيرة المربحة

نفذت كلية العلوم البيئة الزراعية جامعة العريش شمال سيناء، برنامجا تدريبيا على المشروعات الصغيرة المربحة في مختلف المجالات ، لاعداد مشروعات التخرج، في إطار خطة الكلية بالاهتمام بطلاب التعليم الإلكتروني المدمج الزراعي.
وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمد احمد نجاتي عميد الكلية ،والدكتور محمد عطية البندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد العليم الشعراوي منسق التعليم الزراعى المدمج
مشروعات التخرج:
وقالت د .رنا عيد الارشاد الاكاديمي للمستوي الرابع ،ان البرنامج يضم التدريب على مجال الصناعات الغذائية .. حيث قام طلاب المستوي الرابع الزراعي المدمج بتنفيذ مشروعات التخرج الخاصه بهم بصاله التصنيع الخاصه بالكلية .
ومدى تأثير استخدام ورق الزيتون كمكون وظيفي على التخمر والخواص الحسية للزبادي المخفوق تحت اشراف الدكتوره مني سلامه .
وكذلك انتاج لبنه مدعمه بمستخلص أوراق الزيتون لإطالة مدة الحفظ وتحسين الخواص الفيزوكيميائيه تحت اشراف الدكتور احمد حسن
والخصائص النوعية والنشاط المضاد للأكسدة لبرجر اللحم المدعم بمستخلص من أوراق الزيتون تحت اشراف الدكتوره رشا شعيب
واستخدام مستخلصات أوراق الزيتون لتعزيز مضادات الأكسدة والميكروبات في بعض المنتجات الغذائية تحت اشراف الدكتور شريف عابد.