رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن محور صلاح الدين في خان يونس «منطقة قتال»

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن محور صلاح الدين في مناطق شمال وشرق خان يونس في غزة هو "ساحة قتال".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ،في بيان له، إنه يطالب سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين.

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود في شمال غزة، ما يجعله أقسى يوم للضربات التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء هجومها البري.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني"، وكان من بينهم، قائد الكتيبة المقد تومر جرينبيرج الذي أقيمت جنازته اليوم في إسرائيل.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشها أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما إن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

وبذلك ارتفع عدد قـتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 115 منذ بدء الهجوم البري بقطاع غزة، حيث سجل يوم الثلاثاء أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنود الاحتلال منذ 27 من أكتوبر.