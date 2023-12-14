10 قوافل دعوية إلى المساجد بجميع الإدارات الفرعية بسيناء

تكثف مديرية أوقاف شمال سيناء، أنشطتها الدعوية بمساجد الإدارات الفرعية، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى على مستوى المديريات الإقليمية، حيث تنظم غداً الجمعة ، عشرة قوافل دعوية إلى المساجد، تغطى جميع إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

10علماء :

وتضم كل قافلة دعوية عشرة علماء من أئمة المساجد المتميزين، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وإشراف قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية.



تشمل أنشطة القوافل الدعوية: أداء خطبة الجمعة، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم" بالإضافة إلى عقد مقارئ قرآنية للجمهور ، ومجلس الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم).

