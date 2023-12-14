شبيه الإنسان.. روبوت تسلا الجديد يمكنه حمل البيضة دون كسرها| فيديو

كشفت شركة تسلا Tesla، النقاب عن الجيل الثاني من الروبوت الشبيه بالبشر Optimus Gen 2 humanoid، ويتمتع هذا الروبوت ذو القدمين بالقدرة على المشي بشكل مستقل والرقص والتلاعب بالأشياء المادية.

ووفقا للسيرة الذاتية الرسمية لـ أوبتيموس، فإنه روبوت ذو أغراض عامة، يمتلك قدمين، قادر على أداء مهام غير آمنة أو متكررة أو مملة"، ويتميز هذا الإصدار المحسن بقدرات كبيرة على التحمل لمحاكاة حركات الإنسان.

تسلا تعلن عن الجيل الجديد من الروبوتات البشرية المتطورة

ولتقليد الحركة البشرية، يتميز روبوت Optimus Gen-2 بإلكترونيات وأجهزة استشعار مدمجة في المحركات، وأيدي تتمتع بـ 11 درجة من حرية الحركة، وتتميز رقبة الروبوت بحرية للحركة باثنان من الدرجات، إلى جانب مستشعر جديد يعزز قوة القدمين للدوران، وأجهزة استشعار للأصابع اللمسية، وجهاز عصبي مدرب من طرف إلى طرف.

وبشكل عام، حصل الجيل الثاني من الروبوت أوبتيموس، على تحسين كبير مقارنة بالإصدار الأول Tesla 2022، على سبيل المثال، يعمل إصدار Gen-2 على تحسين التوازن والحركة، والمشي بشكل أسرع بنسبة 30%، ويتميز بوزن أقل بـ 10 كجم عن الإصدار السابق، ويتميز بقدرة أكبر على حركة اليد، كما تتضمن كافة الأصابع في الروبوت مستشعرات اللمس.

روبوت تسلا الشبيه بالبشر Optimus Gen 2 humanoid

وفي أحدث اللقطات الترويجية التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عبر تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا)، يظهر روبوت Optimus Gen-2 وهو يمشي ويرقص على الموسيقى ويؤدي دفعات القرفصاء، وربما الأكثر إثارة للإعجاب، يلتقط بيضة ويحركها دون كسرها.

وأشار إيلون ماسك، إلى أن شراء الروبوت سيكلف "أقل بكثير من 20 ألف دولار" بمجرد إصداره، وتعد إحدى نقاط البيع الرئيسية لأوبتيموس حتى الآن هي تركيزه على التنقل البشري للأغراض العامة، خاصة عند نقل الأشياء باستخدام اليد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الأبحاث الهندية Markets and Markets، أشارت سابقا إلى أن سوق الروبوتات البشرية، ستنمو بشكل كبير من قيمة 1.8 مليار دولار في عام 2023، إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2028.