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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية تعلن استهداف 4 جنود إسرائيليين في غزة

صدى البلد

أعنلت فصائل فلسطينية، استهداف 4 جنود إسرائيليين شمال غربي غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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واستهدفت فصائل فلسطينية، 3 آليات إسرائيلية في حي الشجاعية شرق  قطاع غزة.

 

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن تفكيك حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر.

 

جاءت تصريحات جالانت، بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حيث ناقش الاثنان خطط مواصلة القتال ضد حماس، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة المستوطنين.

 

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات ولتحرير غزة من حماس، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.

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