جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن القيادة الاستراتيجية لأعضاء هيئة التدريس

نظم مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورشة عمل عن "القيادة الاستراتيجية" حاضر فيها هبة سليم المدرب لدى الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على الاهتمام بالتعاون العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات والهيئات العلمية بمصر والاستفادة من إمكانياتها في تدريب شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة الى تقوية الروابط والعلاقات الدولية التي تعزز مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح سليم المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الورشة تأتى ضمن سلسلة من الورش التى تهدف الى تنمية المهارات لدى القيادات الشابة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن مفهوم القيادة وأنماط القيادة وأفضل الممارسات والمهارات الأساسية للقيادة (بناء الفريق، تحفيز الفريق نحو تحقيق الأهداف والرؤية التنظيمية) وحل المشكلات وبناء الثقة.

