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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنف QS العالمي للاستدامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  ان جامعة المنصورة حصلت على مركز متقدم فى نتائج تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، واحتلت جامعة المنصورة المركز الثانى بقائمة الجامعات المصرية وجاءت بهذا التصنيف بالمرتبة (364 عالميًا).


حيث تم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم تقريبًا.

وأوضح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أن تقدم جامعة المنصورة  في مؤشرات تصنيف QS يرجع إلى استراتيجية  الجامعة للارتقاء وتطوير  البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030و الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية وأهداف التنمية المستدامة ، كما ساهمت جودة الأبحاث العلمية المشتركة للنشر في مجلات عالمية عالية التأثير و تسجيل عدد كبير من الاستشهادات.

 

الجدير بالذكر أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على 3 معايير رئيسية هم (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التنمية المستدامة التغيرات المناخية الدكتور شريف يوسف خاطر تطوير البحث العلمي تغيرات المناخية رئيس جامعة المنصورة نتائج تصنيف QS العالمي

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