منصة أرشفة صور الأشعة .. الصحة تكشف أهميتها ومتى يتم العمل بها؟

قال الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، إن منصة أرشفة صور الأشعة جزء من خطة وزارة الصحة لميكنة كل القطاعات داخل الوزارة، مشيرا إلى أنها عبارة عن منصة مرتبطة بكل المستشفيات الحكومية يتم وضع عليها كل أشعة المستشفيات، من أجل تسهيل متابعة حالات المرضى.

حديث عن أرشفة الصور



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مرضى الأورام يجرون أكثر من أشعة لمتابعة حالتهم الصحية، وفي كل مرة يتوجهوا للمستشفى يصطحبون كل الأشعة التي بحوزتهم ويتم مطابقتها بالأشعة الجديدة، وبعد تدشين المنصة، المريض غير مضطر لحل الأشعة القديمة معه من أجل مقارنتها بالجديدة، لأنها بالفعل ستكون موجودة على المنصة ويستطيع الطبيب مطابقة الأشعة ومتابعة حالة المريض.



وتابع: "أصبح لكل مريض مرجعية لتاريخه المرضي، وهذا توجه عالمي، وفكرة المنصة فكرة حفظ بيانات المريض في مكان واحد ويتم الرجوع إليها في أي وقت".



ولفت "فوزي" إلى أن المنصة مجانية، وسيتم العمل بها تجريبيا 3 أشهر، وبعدها سيتم العمل بها، لأنها تمكن الطبيب من متابعة حالة المرضى وتاريخهم المرضي.