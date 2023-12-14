وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية تعقد أولى ندواتها التعريفية

عقدت وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر بقيادة الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أولى ندوات حقوق الإنسان للتعريف بالوحدة والرؤية والرسالة والأهداف.

وأوضحت الدكتورة صباح محمد، أن الندوة هدفت إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، إذ شملت التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأهدافه وكيفية تطبيقه ومعرفة مصادره.

وأضافت مدير الوحدة، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التدريبية التي ستعقد خلال الفترة المقبلة، حول موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، بتفعيل عمل الوحدة بما يخدم العملية التعليمية والمجتمعية داخل المجتمع.

وعقب انتهاء الندوة جرى فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين إذ أجابت مدير الوحدة، عن كافة استفساراتهم.