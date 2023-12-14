لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضي، لم تتوقف التصعيدات الغاشمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داخل قطاع غزة، فمن قصف البيوت والمستشفيات والمدارس على رؤوس من فيها إلى فرض حصار يشمل كل مقومات الحياة وعمليات تهجير لسكان الأرض.

تستمر قوات الاحتلال كل يوم في إثبات عدم احترامها لحقوق الإنسان ولا كل المعايير الإنسانية التي تتغني بها الدول الأوروبية طيلة الوقت كما ظهر في مقطع فيديو جديد.

أظهر مقطع الفيديو الصادم اقتحام جندي إسرائيلي مسجد وقيامه بالغناء داخله بينما يصور زميلته المسجد من الخارج والصوت مرتفع وسط تعالي الضحكات.

غزة اليوم

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إنه يمكن إنهاء الحرب علي غزة الآن إذا ألقت حماس سلاحها وسلمت جميع المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “واشنطن تريد أن تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن “سوليفان أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم واشنطن في المعركة ضد حماس.. وسنعمل ما بوسعنا للم شمل الرهائن المتبقين”.