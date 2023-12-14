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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: عمليات إسرائيل ضد حماس ستستمر لبعض الوقت

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن عمليات إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة ستستمر لبعض الوقت.

وأضاف سوليفان، في تصريحات صحفية، أنه “يجب ربط الحكم في غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية محدثة ومجددة”.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي قائلا: “ما يفعله الحوثيون لا يشكل مجرد تهديد لإسرائيل بل للمجتمع الدولي بأكمله”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هدنة قصيرة في غزة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح  حماس.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: “نعمل علي من أجل تحقيق هدنة قصيرة جديدة في غزة.. وهناك مخاوف من الهدن الطويلة باعتبارها في صالح حماس”.

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وتابع قائلا: “لا نملي شروطا على إسرائيل بشأن مدة الحرب لكننا نريدها أن تنهيها في أقرب وقت ممكن”.

الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة

ولفت إلى أن “سوليفان تحدث مع مسؤولين إسرائيليين حول إمكانية الانتقال من العمليات العالية الشدة في غزة إلى العمليات المنخفضة الشدة في المستقبل القريب”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لا نريد وضع إطار زمني لهذا التحول المحتمل بخفض شدة العمليات في غزة”.

إسرائيل غزة لضفة حماس

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