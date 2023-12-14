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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انتظار طويل.. تسلا سايبر تراك متاحة للحجز وتباع بهذه الأسعار

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

استطاعت شركة تسلا أن تحقق شعبية كبيرة في سوق السيارات العالمي، كواحدة من أبرز الشركات العصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، دون الحاجة لاستخدام وسائل الوقود التقليدية، إلى جانب تمتع اصداراتها بتصميمات تتناسب مع المفهوم العصري، سواء من ناحية المظهر الخارجي أو الداخلي أو القدرات الفنية والتقنية ايضا.

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وتعتبر شاحنة تسلا سايبر تراك، من أكثر السيارات التي اثارت جدلاً كبيرًا خلال الفترة السابقة، حيث يرى البعض أنها تأتي بتصميم غريب، والبعض الآخر ينجذب إليها نسبة إلى غرابة شكلها، مع قدراتها الفنية العالية والتي تمنحها امكانية عالية من ناحية التسارع، بالاضافة إلى عنصر التشويق منذ الاعلان عن تلك النسخة.

تسلا سايبر تراك

بعد انتظار طويل.. تسلا سايبر تراك متاحة للحجز وتباع بهذه الاسعار 

 

وظهرت أخيرًا السيارة تسلا سايبر تراك بعد طول انتظار، حيث بدأت بالفعل الشركة بتسليم اولى الدفعات، عن طريق مدير الشركة شخصيا "إيلون ماسك"، وذلك خلال حدث كبير نال اهتمام الكثير من محبي عالم السيارات، وقال في هذه الاحتفالية: أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر تميزا على الطريق، كما فتحت تسلا باب الحجز مجددًا لراغبي اقتناء هذه النسخة عن طريق موقعها الرسمي.

تسلا سايبر تراك

القدرات الفنية للسيارة تسلا سايبر تراك 

 

تعتمد شاحنة تسلا سايبر تراك على تقنية الدفع الكلي للعجلات، مع مجموعة من المحركات الكهربائية الثلاثية، والتي تحقق قوة إجمالية قدرها 845 حصانا، وما يقرب من 14 الف نيوتن متر، وبهذه القدرات الخارقة تجعلها تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.6 ثانية فقط.

تسلا سايبر تراك

أما عن إصدارات شاحنة تسلا سايبر تراك في نسختها المتوسطة، فسوف تعتمد على زوج من المحركات الكهربائية، والتي في مقدارها انتاج قوة 600 حصان و 10.000 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يمنحها القدرة على التسارع من 0 لـ 96 كم/س خلال مدة تستغرق 4.2 ثانية، بينما تعتمد النسختين على بطارية قوية تغطي مدى يتراوح بين 515 و547 كيلومتر للشحنة الواحدة.

 

تصميم السيارة تسلا سايبر تراك 

 

تأتي سيارة تسلا سايبر تراك بتصميم خارجي مصنوع من الاستلستيل، حيث يظهر باطلالة المعدن، وهي تقنية استخدمت للمرة الأولى بالسيارة الأمريكية دي ام سي دلورين، كما اعتمدت على زجاج غوريلا المستخدم في الهواتف والذي يتميز بصلابة عالية، مع اطارات تصلح للعديد من التضاريس مدعومة بجنوط تعتمد على تصميم الدرع الحربي، وحزمة ضوئية عالية الأداء، ومظهر حاد.

تسلا سايبر تراك

وتضم السيارة مجموعة المحركات من طراز Magnet Permanent وInduction Motor، الاول من مواد صعبة ايجادها والاخرى من اجزاء اقل، اما عن مقصورة تسلا سايبر تراك فهي تسسم بمفهوم البساطة، حيث تضم عجلة قيادة عصرية مع شاشة كبيرة الحجم تتوسط قمرة القيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ومقاعد كهربائية، مع مساحة خلفية يمكن استغلالها بأشكال متعددة الاغراض.

تسلا سايبر تراك

سعر السيارة تسلا سايبر تراك 

 

يبدأ سعر السيارة تسلا سايبر تراك في السوق الأمريكي من 62 ألف دولار، اي ما يقرب بالعملة المصرية مقارنة من 2 مليون جنيه، دون حساب مصاريف الشحن والرسوم الجمركية، ويصل سعر النسخة الاعلى تجهيزًا من هذه السيارة إلى 101 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 3 مليون و130 الف جنيه.

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