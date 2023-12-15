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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

مباراة الأهلي واتحاد جدة.. هي الحدث الرياضي الأهم الذي تنتظره الجماهير العربية، في دور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتمكن نادي اتحاد جدة من عبور عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة 

ووفقا لم اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن  شبكة قنوات ssc السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم للأندية في المنطقى العربية.

وإلى جانب التردد تحتاج قناة SSC للاشتراك من أجل استقبال بثها عبر الشاشات في مصر.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.
القمر الصناعي: عرب سات.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
معدل الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾. 

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

يلتقي الاهلي واتحاد جدة مساء اليوم  في تمام الساعة الثامنة مساء، بملعب الجوهرة المشعة بجدة.

حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة مباراة الأهلي واتحاد جدة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية.

ويعاون «فالنزويلا» كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة

ووفقًا لتقارير سعودية فإن قنوات SSC اختارت المعلق المصري مدحت شلبي للتعليق على مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي.

ويرتبط مدحت شلبي مع الأهلي بذكريات كبيرة وبطولات كبرى وهو ما يمنح التفاؤل للجماهير الحمراء.

يذكر أن آخر المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة مباراة الأهلي وأتحاد جدة تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات تردد قناة SSC قناة ssc

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