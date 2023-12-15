مصرع محام صدمته سيارة في الشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث اصطدام سيارة به أمام قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال "محمد ع م " 45 سنة محامي مقيم قرية العدلية "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه اثر اصطدام سيارة به امام قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بلبيس وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.