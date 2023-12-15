305 طائرات مساعدات من مختلف الدول والمنظمات الدولية تصل العريش

واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء استقبال طائراتعبر الجسر الجوي من مختلف الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، والتي تحمل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ليصل اجمالى عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش 305 طائرة.



4 طاءرات :

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن مطار العريش استقبل اليوم 4 طائرات، الطائرة الأولى من الأردن محملة بـ18.5 طن من الملابس والمستلزمات الطبية، والثانية من السعودية محملة بـ 24 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، والثالثة من بلجيكا محملة بـ30 طنًا من المستلزمات الطبية من منظمة الصحة العالمية، والرابعة من السعودية محملة بسيارتي إسعاف مجهزتين.

وأضاف زايد، أن فريقًا من متطوعي الهلال الأحمر المصري قام بتفريغ شحنات الطائرات الأربع وتم نقلها إلى مخازن مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 305 طائرات، حملت 8400 طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية