يمنع سقوط الشعر ويخفف من الأمراض الجلدية.. فوائد مذهلة لزيت الروزماري|تعرف عليها

يحتوي إكليل الجبل أو “الروزماري” على كمية كبيرة من حمض الكارنوسيك المعروف بقدرته على شفاء الأنسجة وتلف الأعصاب ويساعد في تجديد الخلايا. ووفقا للدراسات، يدعم إكليل الجبل نمو الشعر بطريقة مشابهة لمركب مينوكسيديل، المستخدم على نطاق واسع لعلاج تساقط الشعر.

ويُعرف زيت الروزماري في الطب الشعبي بأنه مسكن للآلام، وتدعم الدراسات الأولية فوائده في تخفيف الآلام وتشير إلى أنه قد يكون أكثر فعالية من عقار الاسيتامينوفين.

لذا فإن زيت اكليل الجبل يمنع سقوط الشعر ويخفف من الأمراض الجلدية والقشرة.

تعزيز نمو الشعر

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية، إن زيت إكليل الجبل او الرزماري، يوفر فوائد مضادة للأكسدة تمنع تساقط الشعر، بل تعمل أيضًا على تجديد الشعر في حالات الصلع أو ضعف البصيلات.، ويساعد استخدام زيت الروزماري على الحصول على خصلات شعر سميكة وكثيفة وقوية.

وفقا للعديد من أطباء الأمراض الجلدية، فإن زيت إكليل الجبل لديه القدرة على منع تساقط الشعر عن طريق منع الإجهاد التأكسدي لبصيلات الشعر.

و زيت روزماري يحتوي على عامل مضاد للبكتيريا والفطريات، فإنه يمكنه معالجة فروة الرأس المتقشرة بشكل فعال ويخفف من مشاكل القشرة.

كما يعزز المناعة عن طريق إعادة شحن نظام إزالة السموم من الجسم.

وعند إضافة زيت جوز الهند لزيت إكليل الجبل، وتدليكه في العقد الليمفاوية، سيتم تحفيز الجسم للتخلص بسرعة أكبر من السموم وتهدئة أمراض الجهاز الهضمي.

تحفيز الدم:

كما يحفز زيت الروزماري تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يزيد من توصيل الأكسجين والمواد المغذية،ويعزز زيت الرزماري من نمو الشعر بالإضافة إلى خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات وللميكروبات، والتي توفر أيضًا بطبيعتها القليل من ترطيب الشعر ولمعانه .





ويقدم زيت إكليل الجبل أيضًا فوائد مضادة للالتهابات، حيث ثبت أن زيت إكليل الجبل يخفف من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والالتهابات.

وإذا كنت التدفئة، فإن التدليك بزيت الروزماري يساعد من يعاني من برودة أصابع اليدين أو القدمين حيث يعمل على تسخينها، وذلك لأنه يزيد من تدفق الدورة الدموية .

تقليل التوتر :



ويعمل زيت إكليل الجبل على تقليل التوتر ، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من القلق المستمر أو عدم التوازن في هرمونات التوتر لديهم.

كما تعتبر عشبة إكليل الجبل منبهات معرفية يمكنها تعزيز كمية ونوعية الذكريات، بالإضافة إلى ذلك، ويُعتقد أنه يزيد من الذكاء والانتباه واليقظة.



ويستخدم زيت الروزماري في المبيدات الطبيعية لقتل بعض الحشرات، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الزيت في طرد بعض الحشرات الماصة للدم ، مثل البعوض والقراد.



