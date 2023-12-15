لو النور بيقطع عندك.. ازاي تشغل الراوتر بدون كهرباء

تسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربى توقف الإنترنت المنزلي بسبب عدم عمل “الراوتر”، وبالتالي إيقاف العديد من الخدمات التي تعتمد على توصيله، لكن بات بمكنك تشغيله بدون كهرباء.

وفقاً لموقع “برايت سايد”، يمكنك تشغيل الراوتر فى المنزل واستخدام الإنترنت بكل سهولة بدون أى مصدر للكهرباء، عن طريق توصيل الرواتر بمصدر طاقة بديل “باور بانك”.

لكي تنجح في ذلك عليك تهيئة الرواتر أولاً ليتم توصيله بـ الباور بانك بدون أى عراقيل، ليحل محل مصدر الكهرباء التقليدى.

الرواتر

يجب توصيل الراوتر بـ “باور بانك” عن طريق كابل من نوع “USB A" من الطرفين، وبمجرد توصيله بالراوتر سيعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه عند عودة التيار الكهربي بشكل طبيعي، عليك فصل الراوتر من الباور بانك، وتوصيله من جديد بالكهرباء التقليدية.

كما يمكنك تشغيل الراوتر بجهاز “اللابتوب” الخاص بك، بشرط أن تكون بطاريته مشحونة لتظل تعمل طوال فترة الإنقطاع.