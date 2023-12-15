الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين وينصب حواجز عسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرى في محافظة جنين ونصبت عددا من الحواجز العسكرية غرب جنين.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، كما اقتحمت قرية نزلة زيد ونفذت حملة تفتيش، ونصبت حواجز عسكرية على شارع جنين حيفا، وعلى مداخل قريتي رمانة وتعنك غرب جنين، ودققت في بطاقات المواطنين الفلسطينيين.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا والسموع في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى مفرق الصاحب بمدينة الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين ومحالهم التجارية.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل المواطن إبراهيم الهريني في خربة الفرا غرب البلدة.

واندلعت مواجهات بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، في بلدة الظاهرية بعد اقتحامها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت. كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من الأحياء في بلدة السموع جنوب الخليل.