نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

متلازمة الأكل الليلي هي حالة تتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في الليل دون الشعور بالجوع الحقيقي، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التخلص من متلازمة الأكل الليلي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

يشعر الكثير من الأشخاص بصعوبة فى النوم، لذلك نقدم النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع صعوبة النوم وتحسين جودة نومك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

حك الأنف بشكل عام لا يتسبب في الإصابة بالتهاب الرئة (التهاب الرئتين). التهاب الرئة هو حالة تحدث عندما تنتشر العدوى في الأنسجة الرئوية، وهو عادة مرتبط بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية بحسب ما نشره موقع هيلثي:

تناول القهوة قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب لدى البعض. وإليك بعض الأسباب المحتملة لهذه الزيادة وفقا لما نشره موقع هيلثي :