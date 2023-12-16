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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة

زيادة ضربات القلب
زيادة ضربات القلب

تناول القهوة قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب لدى البعض. وإليك بعض الأسباب المحتملة لهذه الزيادة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة

الكافيين: القهوة تحتوي على الكافيين، وهو مادة منبهة تؤثر على نشاط الجهاز العصبي المركزي. يعمل الكافيين على تحفيز القلب وزيادة تقلصاته، مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

توتر الجهاز العصبي: الكافيين يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي ويحفز إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين، وهما مواد كيميائية تزيد من معدل ضربات القلب وتعمل على تضييق الأوعية الدموية.

تأثير القهوة على الهرمونات: يمكن للقهوة أن تؤثر على الهرمونات في الجسم، مثل الكورتيزول والأدرينالين. هذه الهرمونات قد تزيد من تنشيط الجهاز العصبي وتسبب زيادة ضربات القلب.

الحساسية للكافيين: قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية للكافيين، وعند تناول كمية صغيرة منه، يمكن أن يحدث تأثير مكثف على ضربات القلب.

الجرعة: يمكن أن تتأثر ضربات القلب بشكل مباشر بكمية القهوة التي تم تناولها. كلما زادت الجرعة، زادت احتمالية زيادة ضربات القلب.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة عادةً ما تكون مؤقتة وغير ضارة للأشخاص الأصحاء. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات النظم القلبية، قد يكون من الأفضل تقليل استهلاك القهوة أو استشارة الطبيب لتقييم التأثير المحتمل على صحتك الشخصية.

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