مراكز الاقتراع العراقية تفتح أبوابها أمام الناخبين.. صور

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني رسالة إلى أبناء الأجهزة الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب وسائل إعلام عراقية؛ فقد أكد القائد العام ثقته الكبيرة بهم مشيدا بجهودهم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها.

وجدد السوداني التأكيد على حرية أفراد الأجهزة الأمنية في الاختيار ومشاركتهم في الاقتراع الخاص في الانتخابات.

وقال القائد العام: ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم.

وتشهد النقار الانتخابية تزايد توافد ناخبي التصويت الخاص إلى مراكز الاقتراع حيث يتواجد المراقبون الدوليون في مراكز الاقتراع.

وتجري عملية التصويت الخاص بانسيابية عالية وسلاسة ولم تسجل أي خروقات بحسب وزارة الداخلية العراقية.