إبراهيم سعيد: شخصية كولر ظهرت أمام اتحاد جدة والأهلي ملك المباريات الكبرى

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن شخصية مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهرت بقوة أمام اتحاد جدة السعودي ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" شخصية كولر ظهرت بقوة أمام اتحاد جدة السعودي بسبب دراسته للفريق السعودي. وغلق مفاتيح اللعب بجانب أيضًا الظهور هجوميًا بشكل قوي".

وأضاف :" الأهلي ملك المباريات الكبرى ولا تستفز الأهلي لأن النادي الأهلي لديه مقومات النجاح ولديه من الخبرات التي تؤهله للفوز بالبطولات".

وأتم:" إمام عاشور الأفضل في مصر هذا الموسم مع الأهلي ومن أنجح الصفقات وكان رائع أمام فريق الاتحاد السعودي".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز أمام اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.