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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرمان بـ27 جنيها.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم فى السوق المصري

اسعار الفاكهة والخضار
اسعار الفاكهة والخضار اليوم السبت

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 16 ديسمبر، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أحدث أسعار الخضار والفاكهة بالسوق.

 

أسعار الخضروات في السوق المصري

سجلت الطماطم 7.50 جنيه  للكيلو، والبطاطس 14.50 جنيه للكيلو، وسجل كيلو البصل 27 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 17 جنيها، والفلفل الرومي 13 جنيها، الفاصوليا 10 جنيهات، والسبانخ 10 جنيهات.

 

بينما سجلت الملوخية 12 جنيها، والخيار 17 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات والبامية 45 جنيها. 

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ  سعر البرتقال 6 جنيهات، والجوافة 14 جنيها، والكانتالوب 11جنيها، بينما وصل سعر اليوسفي 14 جنيها ، والليمون ب 10 جنيهات، ووصل سعر الفراولة إلى 22 جنيها، بينما بلغ الرمان 27 جنيها.

الفاكهه أسواق محافظة القاهرة اسعار الخضروات اسعار الفاكهة الطماطم البصل الرمان

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