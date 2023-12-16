انتصر لفلسطين.. حركة حماس تعزي في وفاة أمير الكويت

أكدت وكالة صفا الفلسطينية أن حركة المقاومة حماس قدمت التعزية في وفاة أمير الكويت.

قالت حماس :"نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت، في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت".

اضافت:" سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء".

وتابعت :"إنَّنا وإذ نعزّي أنفسنا والشعب الكويتي في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لنستذكر بكل فخر واعتزاز، مواقف دولة الكويت الثابتة وأدوارها الأصيلة، أميراً وحكومة وبرلماناً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه، من خلال المشاريع الخيرية والإنسانية في قطاع غزَّة والضفة الغربية المحتلة والقدس".



وأكدت حماس أن الأمير الراحل انتصر لفلسطين قائلة :"كان الانتصار( للشعب الفلسطيني) لحقوقه وقضيته العادلة، في كلّ المحافل والمناسبات، كما نشيد بالدور السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي الكبير والمشهود الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم صمود وثبات شعبنا، خلال العدوان الوحشي المستمر الذي يتعرّض له أهلنا في قطاع غزة".



وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

ولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

