سلطان عمان ينعى أمير الكويت.. وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام

أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا نعى فيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكر موقع كويت نيوز الاخباري.

وقال البيان: إيمانا بقضاء الله وقدره ، وبتأثر وحزن بالغين تلقى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخـيـه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ورفعة وازدهار دولة الكويت الشقيقة.

وقد أصدر السلطان أوامره السامية بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء القادم.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

كشف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، السبت، تفاصيل مراسم دفن أمير البلاد الرحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح: "مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء الشيخ نواف الصباح فقط بمسجد بلال بن رباح يوم الأحد".

كما أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.