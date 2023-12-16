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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| توقيع مذكرة تفاهم مع الهند

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

وقّعت كلُ من سلطنة عُمان وجمهورية الهند على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم في إطار زيارة "دولة" يقوم السُّلطان هيثم بن طارق إلى الهند.

 

وقالت وكالة الأنباء العمانية فقد شملت مذكرات التفاهم مجالات الثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المالية بين الجانبين.

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ووقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الثقافة بجمهورية الهند، فوقّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند ومن الجانب الهندي سعادةُ جوفيند مُهن وكيل وزارة الثقافة.

وفي مجال تقنية المعلومات، وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات بجمهورية الهند، فوقّع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند ومن الجانب الهندي سعادةُ السفير أميت نارانج سفيرُ جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند بشأن تصريح عمل مرافقي الموظفين الرسميين، وقع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند ومن الجانب الهندي سعادةُ موكتيش باراديشي وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والمغتربين.

كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات المالية بسلطنة عُمان ووحدة المعلومات المالية بحكومة جمهورية الهند. تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. فوقّع عليها من الجانب العُماني العقيد عبد الرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي لمركز المعلومات المالية، ومن الجانب الهندي سعادة ڤيڤيك أجاروال رئيس وحدة التحريات المالية.

ووقّع الجانبان على الرؤية المشتركة 2023 بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، فوقع عليها من الجانب العُماني سعادةُ السفير عيسى بن صالح الشيباني سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند ومن الجانب الهندي سعادةُ السفير أميت نارانج سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان.
 

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