اقتصاد عمان| السيولة المحلية تتجاوز 21.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2023

بلغت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 21.7 مليار ريال عماني بزيادة 4.5% على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكشف تقرير نقلته وكالة الأنباء العمانية، عن ارتفاع إجمالي النقد المصدر بـ 0.7 % مسجلًا 1.62 مليار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة 1.61 مليارا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وانخفض عرض النقد الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 2.9 % مسجلًا 5 مليارات و674 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و841 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2022م.

وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 0.7 % مسجلًا بنهاية شهر سبتمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و203 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2022م حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و249 مليونا و400 ألف ريال عُماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر 2023م نحو 18 مليارًا و387 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في ارتفاع نسبته 6.3 % عن الفترة نفسها من عام 2022م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 17 مليارًا و302 مليون و400 ألف ريال عُماني.

كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر سبتمبر 2023م بنسبة 5.7 % ليبلغ 30 مليارًا و435 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 28 مليارًا و784 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.7 % حيث سجل في نهاية شهر سبتمبر 2023م ما نسبته 5.452 %.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م بـ 0.7 % ليبلغ 117.4 نقطة.