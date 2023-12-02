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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| «اقتصادية عجمان» تحتفل بأول رخصة تصدر رقميا في الثاني من ديسمبر

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، بأول رخصة اقتصادية رقمية صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد، الثاني من ديسمبر، وهي رخصة لإحدى شركات التجارة الإماراتية المسجلة ضمن "برنامج ريادة" لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل والتي صدرت في 2 ديسمبر 2022.

وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة وطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية.

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وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: "ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تصدر عن طريق خدماتنا الرقمية عبر موقعنا الإلكتروني، ولذلك دلالاتٌ واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في المجالات المختلفة لاسيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عامًا تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة".

وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تضع نصب أعينها توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، وتوفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها سعيا نحو تعزيز مكانة عجمان كمركز للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي.

و تعهد الحمراني بمواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كافة السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة عبر تواصل جهود كوادر الدائرة الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية.

من جهته، عبَّر علي أحمد الشامسي، مالك رخصة شركة لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية"، عن شكرهِ وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لدعمها المستمر لريادة الأعمال في الإمارة الأمر الذي ُيسِهمُ بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار.

وأشار إلى أن هذا التكريم يعكسُ الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل الإجراءات على المتعامل.

وقال: "أعتبر هذا التكريم حافزًا لأواصل تقديم خدمات كفؤة وجديرة، ونعدُ بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والاسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان".

 

على صعيد آخر أعلنت هيئة التنمية الاقتصادية في عجمان، نتائج تقرير حركة الأعمال التي أظهرت تحقيق نمو نسبته 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39%‎ من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33%.

وأوضح التقرير أنه من أصل 31 ألف معاملة تمت رقميًا، بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد عن 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وشكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقميًا، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.

وكرمت الدائرة 5 مشاريع تقديرًا لامتثالها والتزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصها الاقتصادية قبل 40 سنة فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتها المجتمعية وتفانيها، وتشجيعًا لها على الاستمرار دومًا في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.

اقتصادية عجمان مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات رخصة رقمية Finance Real Estate

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