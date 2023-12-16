بسبب روسيا| المجر تستخدم حق النقض ضد دخول بلغاريا منطقة شنغن الأوروبية

قالت وزارة الخارجية المجرية، اليوم السبت، إن المجر ستستخدم حق النقض ضد دخول بلغاريا إلى منطقة شنغن الأوروبية الخالية من جوازات السفر ما لم تلغي ضريبة العبور على الغاز الروسي.

ويأتي التهديد باستخدام حق النقض بعد اتفاق يوم الخميس بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 باستثناء المجر على بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا على الرغم من غزوها من قبل روسيا، وتجاوز شكاوى رئيس الوزراء فيكتور أوربان من خلال إقناعه بمغادرة الغرفة.

وقد أكسبته مقاومة أوربان في بروكسل بعض النقاط الإضافية في موسكو، التي حافظت حكومته القومية معها على اتصالات منتظمة حتى أثناء الحرب في أوكرانيا، والتي لا تزال تزود المجر غير الساحلية بأغلب احتياجاتها من الغاز.

وقالت الوزارة نقلا عن وزير الخارجية بيتر زيجارتو إن المجر أوضحت لبلغاريا أنها ستستخدم حق النقض ضد دخولها إذا ظلت الضريبة المفروضة على طريق واردات الغاز الرئيسي في المجر سارية.

وقال زيجارتو: 'لقد أوضحنا للبلغاريين أنهم إذا أبقوا هذا الأمر لفترة طويلة، وإذا عرضوا سلامة إمدادات الطاقة في المجر للخطر لفترة طويلة، فسنستخدم حق النقض ضد انضمامهم إلى منطقة شنغن'.

وقال إن المجر سترفع حق النقض بمجرد إلغاء ضريبة العبور.

وفي حين بذلت دول أوروبا الغربية جهودا كبيرة للتخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، تتلقى المجر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2021، عبر بلغاريا وصربيا بشكل رئيسي.

وقال سيارتو إن خطوة بلغاريا، التي قال إنها تتعارض مع اللوائح الأوروبية، تهدد سلامة الإمدادات ليس فقط في المجر، ولكن أيضًا في صربيا ومقدونيا الشمالية.

وقال الاقتصاديون في بنك يونيكريديت: 'بينما تهدف الضريبة إلى تقليل أرباح غازبروم، والتي، وفقًا للاتفاقيات المتعلقة بتوفير الغاز، يجب أن تتحمل التكلفة، إلا أنها قد تؤدي مع ذلك إلى اضطرابات النقل و/أو ارتفاع التكاليف بالنسبة للدول التي تتلقى الغاز عبر هذا الطريق'. في مذكرة.