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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعودة الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

شارك مئات الإسرائيليين في مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى في غزة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلي تجمعوا  في حيفا، ودعوا إلى التحرك الفوري للإفراج عن باقي الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".

ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.

وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.

 في الوقت نفسه، تجمع  العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.

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