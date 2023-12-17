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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

صدى البلد

انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن يوما بعد يوم نتيجة توافر الأعلاف، وعلى الرغم من تذبذب أسعار الأعلاف ما بين ارتفاع طفيف وانخفاض، إلا أن الدواجن تنخفض نتيجة الجهود الحكومية المستمرة فى هذا الشأن.
 

أسعار الدواجن اليوم 
 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 62 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 77 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 121 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 139 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 145 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 125 جنيها .
 

ومن جانبها ، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.
 

وقال د. محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة .
 

وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث تعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور اي أمراض .
 

وأكد "الشافعي" انه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من اعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وان هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض مؤكدًا أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما ان ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالاضافة الى ان المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.

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