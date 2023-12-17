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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم سيدتان.. مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة موظف في نهاية العقد السادس من العُمر بينما أصيب 4 أشخاص أخرين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة موظف بينما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو 'احمد ر.م.ر' 32 سنة، صاحب محل خاص، ويقيم دائرة المركز، اصطدم بالمواجهة بسيارة ملاكي قيادة المدعو 'حمدي ح.ا.م' 45 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز العسيرات، ونتج عن ذلك وفاة المدعو 'رمضان م.ر.ا' 57 سنة، موظف، ويقيم دائرة المركز، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ.

كما تبين إصابة كلاً من:" قائد السيارة الأولى بجرح بالرأس، وقائد السيارة الثانية بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجة المتوفي المدعوة احلام م.ع- 52 سنة- ربة منزل، بجرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعوة سهير خ.ف.و- 23 سنة، ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز، باشتباه نزيف بالمخ والبطن".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم إحالتهم الصحية.

وبسؤال المصابين وشقيق المتوفي المدعو “احمد م.ر.ا- 51 سنة- مدرس- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج”، قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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