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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: نفذنا ضربات ضد 200 موقع لحماس في قطاع غزة أمس

جيش الاحتلال يكتشف
جيش الاحتلال يكتشف نفقا لحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ ضربات ضد 200 موقع من مواقع حماس في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،  قال جيش الاحتلال إن لواء المظليين داهم العديد من الشقق التي تستخدمها حماس في حي الشجاعية في مدينة غزة، ووجد أسلحة نارية وأجهزة متفجرة ومعدات عسكرية أخرى.

وأضاف أن القوات اكتشفت في المنطقة، نفقا بطول 15 مترا، تم تدميره لاحقا في غارة جوية.

وفي جنوب غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وجه غارة جوية على مستودع أسلحة حماس في منزل أحد النشطاء. مدعيا أنه يتم استخدام المستودع "الكبير" من قبل النشطاء في المنطقة لإعادة التسلح.

وأضاف أنه تم تحديد سبعة من نشطاء حماس المسلحين في منطقة خان يونس، ووجه غارات جوية عليهم.

وفي الوقت نفسه، قال إن اللواء 646  داعم مبنى بالقرب من مدرسة الأونروا، حيث تم العثور على آلات تستخدم لبناء الصواريخ، مضيفا أنه تم العثور أيضا على ثلاثة أعمدة أنفاق في منطقة المدرسة.

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