"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

أثار الكثير من رواد السوشيال ميديا الجدل وذلك عبر الكثير من مواقع التواصل الأجتماعي بعد الإدعاء أن أن مجلّة "تايم" الأميركية قد قامت بمنح الجد الفلسطيني خالد نبهان المكنى أبو ضياء لقب "شخصيّة العام" وذلك بعد ان ظهر وهو يرثي حفيدته في غزة.

على الجانب الاخر تفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع صورة الرجل مجددا والذي هز العالم بأثره وذلك بسبب فيديو له قد انتشر أواخر الشهر الماضي وذلك كالنار في الهشيم وذلك على عبر مواقع التواصل له وهو هو يحمل جثة حفيدته الصغيرة "ريم" مقبلاً وجهها ومناديها "روح الروح"

وبعيدا عن تفاعل رواد السوشيال مع الصورة والإدعاء أنها حقيقة إلا أن المجلة لم تختر هذا الرجل الفلسطيني، بل في قد قامت في المقابل باختيار نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت وذلك لإنجازاتها الفنيّة في العام 2023.