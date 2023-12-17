فصائل فلسطينية: قصفنا حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الاحتلال مصمم حتى هذه اللحظة على الاستمرار والتموضع في بعض مناطق قطاع غزة، وحتى المناطق التي لم يستطع الدخول إليها، فإنه سيتعامل معها بالسياسات الأخرى والأدوات التي يستخدمها الآن في الضفة الغربية.

قطاع غزة

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية: "الاحتلال يطيل الحرب حتى تتحول إلى حرب استنزاف رغم الخسائر البشرية، والاقتصادية، والعتادية، والأسلحة في صفوف جيش الاحتلال، إلا أنه مقتنع بفكرة واحدة وهي إنجاز جزء من الأهداف التي تم وضعها في قطاع غزة.