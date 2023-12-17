محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث من خلال مراجعة جاهزية جميع المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة لجنة برئاسة ممثل هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلي كل من الكلية الفنية العسكرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة تفتيش القوات المسلحة.

وعقب ذلك؛ شهد اللواء محمد الشريف ومرافقيه تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك باستاد الإسكندرية، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

وتفقد محافظ الإسكندرية ومرافقيه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهدوا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل، واطمأنوا على تدريب العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة، وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام في أي وقت.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لجميع المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتظل الإسكندرية في الريادة دائمًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، واللواء هشام لطفي، مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.