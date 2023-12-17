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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات استفزازية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد تدنيس مسجد في جنين

بن جفير
بن جفير

أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، بجنود الاحتلال الذين نادوا باسم إسرائيل في مسجد بـ جنين.

وقال بن جفير: “أشيد بجنودنا الذين نادوا باسم إسرائيل في مسجد بجنين”.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على حادثة تدنيس الجنود مسجد في جنين، الذين نادوا منه "اسمع إسرائيل" وكتبوا عبارة "جئنا نأكل الحمص”.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، أن "جنود جيش إسرائيلي مطالبون بالتصرف بشكل احترافي، وهذا ما تفعله الغالبية العظمى من الجنود. أولئك الذين لا يتصرفون وفقًا لهذه القيم سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد  الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين هو تصرف مشين ومدان، ونحذر من جر المنطقة إلى حرب دينية.

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وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد حذر أبو ردينة من تداعيات هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن نيران الحرب الدينية التي تسعى إسرائيل لإشعالها لن تقتصر على منطقتنا فقط، إنما ستمتد إلى العالم أجمع إن بقي صامتا على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق شعبنا.

إسرائيل جنين وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير

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