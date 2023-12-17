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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات قوية.. كتائب القسام: تفجير عبوة ناسفة في 10 جنود إسرائيليين

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت  كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، تفجير عبوة تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود.

وقال كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شمال مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت القسام إنها قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

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وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت سرايا القدس في بيانها عبر تلجرام أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

المقاومة الفلسطينية حماس كتائب القسام حركة المقاومة الفلسطينية خانيونس سرايا القدس

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