طرح تذاكر احتفالية رأس السنة 2024 للكينج محمد منير وعفروتو ومسار إجباري

طُرحت تذاكر احتفالية رأس السنة 2024 للكينج محمد منير وعفروتو ومسار إجباري في الشيخ زايد، عبر موقع تذكرتي، منذ قليل، استعدادا لإقامته نهاية ديسمبر الجاري.

ويجتمع الكينج ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة في احتفالية غنائية تستمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بالإضافة لأكبر عرض للماجيك شو كريس المصري، والألعاب النارية في رأس السنة.

يقام الحفل بالتزامن مع افتتاح مسرح "إيفوريا أرينا"، أول منطقة موسيقية ترفيهية في الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يشهد حفلات غنائية، وعروض مسرحية واستعراضية على مدار السنة، تجمع مختلف الألوان الموسيقية بين الراب والأندرجراوند والكلاسيك والطرب.

كما ستشهد احتفالية ليلة رأس السنة 2024، حضورا جماهيريا يقارب الـ 20 ألف متفرج، مع عرض ألعاب نارية يعد الأكبر في الشيخ زايد، وتوليفة غنائية تشهد العرض الحي الأول لأغنية تفاعلية تجمع بين الكينج منير ومسار إجباري وعفروتو على المسرح.

واتفق الفنانون والجهة المنظمة على تخصيص جزء من إيرادات الحفل لصالح أهالي غزة، لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.