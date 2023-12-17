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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا اعتراضا على استعراض القوة الأمريكية

صاروخ كوري
صاروخ كوري

قال خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يوم الأحد، في حين أدانت بيونجيانج عروض القوة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها بمثابة 'مقدمة لحرب نووية'.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الإبلاغ الأولي عن الإطلاق، قال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط بالفعل.

وذكرت قناة 'إن تي في' أن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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وجاء الإطلاق بعد تحذيرات من مسؤولين في سيول وطوكيو من أن كوريا الشمالية المسلحة نووياً تستعد لاختبار إطلاق صاروخ، بما في ذلك أحد صواريخها الباليستية الأطول مدى عابرة للقارات هذا الشهر.

وجميع أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالصواريخ الباليستية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن بيونغ يانغ تدافع عنها باعتبارها حقها السيادي في الدفاع عن النفس.

وبعد أقل من نصف ساعة من الإطلاق، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بيانا من وزارة الدفاع ينتقد 'عصابات عسكرية' في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب إثارة التوترات من خلال التدريبات واستعراض القوة والتخطيط لحرب نووية.

وأشار البيان الصادر عن متحدث باسم الوزارة لم يذكر اسمه إلى وصول الغواصة الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس ميسوري إلى مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية يوم الأحد.

وقال البيان، مستخدما الأحرف الأولى من الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، إن «القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستحيد تمامًا محاولة الولايات المتحدة والقوات التابعة لها إشعال حرب نووية، وبالتالي ضمان السلام والأمن بشكل موثوق في شبه الجزيرة الكورية». جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية.

وانتقد المتحدث أيضًا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لعقدهما اجتماعهما الثاني للمجموعة الاستشارية النووية في واشنطن يوم الجمعة، كجزء من جهود الحلفاء لتبسيط التخطيط للحرب وزيادة العروض العسكرية للقوة كتحذير لكوريا الشمالية.

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