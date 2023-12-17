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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من جهاز الأمن الأوكراني بعد اكتشاف أجهزة تنصت بمكتب قائد الجيش

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

فتح جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، قضية جنائية بعد اكتشاف أجهزة تنصت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني.

وكتب جهاز الأمن الأوكراني، عبر “تليجرام”: “لقد فتح جهاز الأمن الأوكراني قضية جنائية تتعلق باكتشاف جهاز تقني في أحد المواقع المحتملة للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.. تم فتح قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بحيازة أو بيع أو استخدام وسائل تقنية خاصة للحصول على المعلومات بشكل غير قانوني”.

أوضح أنه “لم يتم العثور على المعدات في مكتب زالوجني، ولكن في إحدى الغرف التي يمكن أن يستخدمها للعمل في المستقبل”.

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وقال جهاز الأمن الأوكراني: “بحسب البيانات الأولية، فإن الجهاز المكتشف كان معطلاً.. ولم يتم العثور على وسيلة لتخزين المعلومات أو وسيلة لنقل التسجيلات الصوتية عن بعد. وسيتم تقديم هذا الجهاز الفني للفحص”.

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