اخبار مصر24ساعة|السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية

اخبار مصر ... تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة تستمر حتى 2030، وبفارق كبير عن منافسيه... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة تستمر حتى 2030، وبفارق كبير عن منافسيه.

بينهم قطر وتركيا..الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية.

شاهد.. السيسي يقدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدولة الكويت، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة أمير الكويت

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ فى أسعار الدواجن يوما بعد يوم نتيجة توافر الأعلاف، وعلى الرغم من تذبذب أسعار الأعلاف ما بين ارتفاع طفيف وانخفاض، إلا أن الدواجن تنخفض نتيجة الجهود الحكومية المستمرة فى هذا الشأن.

وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق والكباري بكفر الشيخ والدقهلية.. صور

أجري المهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية حيث تفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أعمال إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا والذي يتم تنفيذه بإنشاء كوبري خرساني بطول 633 متر وعرض 20 متر في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه(في اتجاه محلة موسى ينتهي إلى رامب بعد مزلقان السكة الحديد بإتجاه الجامعة)

وزير الزراعة يوجه بتنفيذ حملات تفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بالمحافظات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين .

غرفة السياحة تطالب الراغبين في أداء الحج بسرعة التقدم قبل غلق التسجيل

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لعام 1445هـ بسرعة التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام.

هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1/2024.

الحكومة: إجراءات عاجلة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية وحماية الشواطئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش.

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، فيديو، خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، يوضح ضبط آلاف الأطنان من البصل، والتحفظ عليها.

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720.

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن طقس الشتاء الحقيقي سيبدأ من يوم الخميس المقبل، الموافق 21 ديسمبر، بانكسار كبير في الحرارة نهارا ومزيد من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية ليبدأ الشتاء الحقيقي الصريح في مصر .

آلاف الأطنان تحت القش.. مفاجآت جديدة فى حملات التفتيش على البصل

التجار احتكروا آلاف الأطنان من البصل.. هذا ما وجده بعض المسئولين بوزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك أثناء حملاتهم التفتيشية، اليوم الأحد، ما دفعهم إلي تحرير محاضر لهؤلاء التجار ، وتهديدهم بضرورة إتاحة هذا البصل بالأسواق خلال 10 أيام .

