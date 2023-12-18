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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سبب تغيب نيللي كريم عن مهرجان الجونة.. وبشرى تكشف تفاصيل حالتها الصحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

نسرين طافش تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن أعمالها الجديدة والتى تخوضها الفترة القادمة وفى مقدمتها فيلم جوازة توكسيك.

وقالت نسرين طافش أنها انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم جوازة توكسيك مع الفنانة ليلى علوي.
 

وتابعت نسرين أن من ضمن الأعمال الجديدة التى تستعد لطرحها الفترة القادمة فيلم بعنوان السيستم والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد الفيشاوي.
 

اليوم.. كريم عبدالعزيز يبدأ عرض مسرحيته الجديدة السندباد

يبدأ مساء اليوم الأثنين الفنان كريم عبد العزيز عروض أولى ليالى مسرحيته الجديدة السندباد والتى تمتد عرضها حتى يوم 28 من شهر ديسمبر الحالي.

وحرص كريم عبدالعزيز على الترويج للعمل من خلال السوشيال ميديا بطرح فيديو له وهو يدعوا الجمهور السعودي بحضور العرض.
 

مش هتحضر فيلمها.. هشام عاشور يكشف سبب تغيب نيللي كريم عن مهرجان الجونة

كشف هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، السبب الحقيقي وراء تغيب نيللي كريم عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة.


وقال عاشور في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن نيللي كريم تتواجد في السعودية حاليا منذ أكثر من أسبوع استعدادا لعرض مسرحياتها الجديدة السندباد، وهي المسرحية التى تقدمها مع كريم عبد العزيز بموسم الرياض.
 

بشرى تكشف تفاصيل حالتها الصحية من مهرجان الجونة

كشفت الفنانة بشرى تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لإصابة فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الدولى.

وقالت بشرى فى تصريح خاص لصدى البلد أنها فى تحسن مستمر، إلا أنها لازالت تضع أحد قدميها فى رباط ضاغط بعد تعرضه لالتواء فى افتتاح الدورة السادسة من المهرجان.

 

تعرف على أول مشهد تعود به إيمي سمير غانم للتمثيل بعد وفاة والديها

كشف الفنان حسن الرداد عن أول مشهد لزوجته إيمي سمير غانم تعود به إلى التمثيل بعد فترة توقف طويلة بسبب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقال حسن الرداد، في لقائه ببرنامج et بالعربي أن المشهد التى جسدته إيمي سمير غانم فى أخر فيلم بلوموندو هو المشهد الذى أعاد إيمي سمير غانم للتمثيل مرة أخرى، حيث طلب منها المشاركة فى الفيلم كضيفة شرف ولم تمانع إيمي خاصة وأنها كانت بعيدة عن التمثيل وقتها.
 

بعد عرضها فى افتتاح الجونة.. أبو يطرح أغنية العالم أعمى على يوتيوب

طرح المطرب “أبو” أغنيته الجديدة باللهجة الانجليزية تحت عنوان العالم أعمي، وهى الأغنية التى قدمها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته السادسة.

الأغنية من كلمات طارق نادين وألحان منير ماهر ومن توزيع سارة شكل،وهي أغنية تم تنفيذها دعما للقضية الفلسطينة.
 

نسرين طافش كريم عبدالعزيز نيللي كريم هشام عاشور إيمي سمير غانم الجونة

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