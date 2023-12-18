الإعلام العبري: اعتقال 2400 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن قوات إسرائيل، اعتقلت 2400 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقالت وسائل الإعلام العبرية أن حوالي 1200 من المعتقلين في الضفة مرتبطين بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، 35 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، وفتاة.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر بلغت إلى أكثر من (4575)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من الفلسطينيين، بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا.