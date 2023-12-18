تحرير 618 محضرا تموينيا وضبط 2000 كيلو لحوم مجهولة بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة قامت على مدار 3 أيام بنطاق المحافظة بتحرير 618 محضرا تموينيا ، تنوع ما بين 288 محضر مخالفات مخابز و 330 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار.



أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع أعلاف بناحية كفر بالمشط بمنوف لحيازته كمية قدرها 5طن نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر ،كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات تموين بمركزى تلا وقويسنا لحيازتهم مايزيد عن 700كجم سكر تموينى و630 زجاجة زيت مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق ،فيما تم تحرير محضرين جنح الباجور ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بناحية منشأة سيف ، والأخر ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية قرية بى العرب لحيازتهم 7 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر.



وأضاف الجمال أنه تم تحرير محضر جنح الباجور ضد المدير المسئول عن ثلاجة تقطيع وفرم وتعبئة لحوم بناحية كفر الباجور لقيامه بإدارة النشاط بدون ترخيص وارتكابه جريمه الغش والتدليس لتدوين بيانات وهمية على المنتج وحوزتة أكثر ما يزيد عن ألفين كيلو لحوم وألفين طبق بلاستيك لتعبئة المنتج وألفين إستيكر مجهولة المصدر وبدون مستندات .



وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.