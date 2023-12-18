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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركة المتحدة للخدمات تهنئ الرئيس السيسي: الفوز يؤكد ثقة الشعب الغالية فيكم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بفضل ثقة الشعب المصري الغالية فيكم.

وقالت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  في بيانها : بالأصالة عن كافة العاملين في الشركة المتحدة ووسائلها الإعلامية، نؤيد مسيرتكم الموفقة، التي سطرت خلالها إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات، فقد نجحتم في قيادة مصرنا الغالية خلال مرحلة بالغة الدقة من عمر الوطن، وعبرتم بها إلى بناء مصر الحديثة، وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة.

وأضافت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  : إننا إذ نجدد التأكيد على دعمنا المتواصل لسيادتكم، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويرعاكم، وأن يسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، وأن يحفظكم ذخراً لها، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، منوهة بأن من لهم حق التصويت 67032438، وشارك فى التصويت 44777668 مواطنًا بنسبة مشاركة 66.8%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 44288361 بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 بنسبة1.1%.

حصل المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى (عبدالفتاح السيسى) على 39702451 صوتًا بنسبة 89.6%، وحصل المرشح محمد فريد سعد زهران (فريد زهران) 1776952 صوتًا بنسبة 4%، وحصل المرشح عبد السند حسن محمد يمامة (عبد السند يمامة) 822606 صوتًا بنسبة 1.9٪؜، وحصل المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر (حازم عمر) 1986352 صوتا بنسبة 4.5٪.؜ 

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%% وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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