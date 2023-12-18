تسلم المهمة من القوات الأفريقية.. الجيش الصومالي يتولى حراسة القصر الرئاسي

سلمت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) أمس الأحد المسؤولية الأمنية عن القصر الرئاسي في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى الجيش الصومالي.

وذكر موقع "صوماليا جارديان" أن الحرس الرئاسي الصومالي تولى رسميا حماية المجمع الرئاسي في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس ATMIS، منهيا وجود قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة 16 عامًا داخل المحيط الأمني للقصر الرئاسي بالصومال.

وقال مكتب مستشار الأمن القومي الصومالي: "هذا معلم مهم يشهد على التقدم الجماعي الذي تم إحرازه على مر السنين".