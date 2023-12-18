وزير الدفاع الأمريكي: لا نملي جداول زمنية أو شروط بشأن حرب غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، إنه يجب المضي قدما نحو حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن “إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة ضمن أولويتنا”، مشددا على ضرورة إيصال "مزيد من المساعدات الإنسانية" لقطاع غزة.

وأوضح: “لست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط بشأن سير الحرب في غزة”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن "عنف المستوطنيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف”.

وفيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، قال أوستن: “لا تزال حماس تحتجز رهائن، بمن فيهم مواطنون أمريكيون. حماس تختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.. يجب ألا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة الضغط بلا هوادة من أجل العودة الآمنة للرهائن في غزة. وسنواصل مساعدة إسرائيل في جهودها لإعادتهم جميعا إلى ديارهم. وبفضل القيادة الشخصية للرئيس بايدن، ساعدنا في التوسط في صفقة خرجت منها أكثر من 100 رهينة.

لكن هذا لا يزال يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة من الرئيس بايدن فصاعدا، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة كل رجل وكل امرأة وكل طفل اختطفته حماس إلى إسرائيل”.