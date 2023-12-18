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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكثر من 100 جرار مزينة بأضواء عيد الميلاد تجوب مدينة بانبري البريطانية..صور

أكثر من 100 جرار
أكثر من 100 جرار مزين أضواء عيد الميلاد يجوبون بانبري..صور

في ظل احتفالية تقام منذ 6 سنوات، جاب أكثر من 100 جرار ملون مغطى بأضواء عيد الميلاد شوارع مدينة بانبري البريطانية.

 يرجع سبب إقامة هذه الاحتفالية في أوكسفوردشاير إلى إسعاد الجمهور وجمع الأموال لصالح  دار رعاية كاثرين هاوس.

كان أحد الجرارات يحمل رجل ثلج ضخما قابلا للنفخ على ظهره، بينما كان الآخر يحمل حيوان الرنة المضاء، في وضع يبدو وكأنه يسحبه، مع أضواء خرافية تعمل بمثابة "زمام" يمسك به “سانتا كلوز”.

 

واصطفت الحشود في الشوارع لإلقاء نظرة على الـ 100 جرار المزينة بأضواء عيد الميلاد الذي يقام في بلدة بانبري في أوكسفوردشاير، كل عام منذ 2016 لجمع الأموال لصالح إحدى دور الرعاية. 
 
وخلال أزمة تكلفة المعيشة هذه، ومنذ أول سباق لجرارات عيد الميلاد في عام 2016، جمع الحدث 97000 جنيه إسترليني.

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