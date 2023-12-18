اتحاد الناشرين المصريين يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

هنأ اتحاد الناشرين المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد الناشرين المصريين:

تهنئة إلى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

يتقدم رئيس اتحاد الناشرين المصريين وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين بخالص وأرق التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.

ونقول لسيادته ستظل مواقفكم الرصينة.. وإنجازاتكم الواضحة .. رمزاً منيراً فى حاضر ومستقبل هذه الأمة.. وركيزةً جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة.. حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء.. متمنين لسيادته دوام التوفيق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات الوطنية العملاقة التي بدأت على يد سيادته خلال المرحلة الماضية مستبشرين بمرحلة جديدة قادمة طيبة لمصر العظيمة في ظل قيادة الزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.